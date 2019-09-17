Федерер: хочу доиграть как минимум до следующего Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не исключает того, что 2020 год может стать последним в его карьере.
«Внутри себя я решил, что хочу доиграть как минимум до следующего Уимблдона. Ещё я серьёзно размышляю на тему участия в Олимпийских играх. Я обсуждал это с командой и женой Миркой.
Обязательно приму решение по этому поводу в течение следующих нескольких недель. Знаете, после серии турниров мне всегда важно делать паузу и насладиться временем с семьёй», — цитирует Федерера Tennis Head.
В настоящее время 38-летний теннисист является третьей ракеткой мира. На Уимблдоне-2019 он пробился в финал, где в пяти партиях уступил сербу Новаку Джоковичу. В ходе матча он упустил двойной матчбол на своей подаче.
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