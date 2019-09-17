Лэйвер опроверг своё заявление о необходимости отстранения Кирьоса от тенниса

Легенда тенниса, единственный в истории обладатель Большого шлема Род Лэйвер прокомментировал свои слова, сказанные в адрес соотечественника Ника Кирьоса. Ранее СМИ распространили слова Лэйвера о том, что единственным решением вопроса с выходками Кирьоса является его отстранение от тенниса.



«Нет-нет, я этого не говорил. Это журналист из Sydney Morning Herald неверно меня процитировал, а остальные СМИ лишь подхватили тему. Тем более, со мной никто не заверял то интервью.



В интервью изданию Fox Sports я напротив сказал, что Кирьоса ни в коем случае нельзя отстранять. К тому же, на предыдущем Кубке Лэйвера он показал себя как великолепный командный игрок», — цитирует Лэйвера Aargauer Zeitung.

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