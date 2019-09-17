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Свитолина пробилась во второй круг соревнований в Гуанчжоу

Свитолина пробилась во второй круг соревнований в Гуанчжоу
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка, третья ракетка мира Элина Свитолина без особых проблем выиграла свой стартовый матч на соревнованиях в Гуанчжоу (Китай). В двух партиях она одолела теннисистку из Словении Далилу Якупович — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. В активе Свитолиной семь подач навылет, семь двойных ошибок и пять реализованных брейков из семи. Её соперница отметилась одной двойной ошибкой и двумя брейками.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет представительница Чехии Мари Бузкова.

Действующей чемпионкой турнира категории International является китаянка Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Казахстана Юлию Путинцеву — 6:1, 6:2.

Гуанчжоу. 1-й круг
17 сентября 2019, вторник. 14:45 МСК
Элина Свитолина
3
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Далила Якупович
151
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
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