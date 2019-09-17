Стало известно, кто будет тренировать Осаку до конца сезона

Японская теннисистка Наоми Осака определилась, что концовку нынешнего сезона проведёт под руководством своего отца Леонарда Франсуа, сообщил в «Твиттере» журналист Бен Ротенберг.
Ранее бывшая первая ракетка мира объявила о прекращении работы с американским специалистом Джермейном Дженкинсом спустя полгода после начала сотрудничества.
Напомним, Осака начала работать с 34-летним Дженкинсом в конце февраля нынешнего года. Её предыдущим тренером был немец Саша Бажин. Дженкинс ранее работал спарринг-партнёром американки Винус Уильямс.
Завтра, 18 сентября, Наоми стартует на домашнем турнире в Осаке. В матче второго круга она сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой. В прошлом году 21-летняя спортсменка дошла до финала, где проиграла Каролине Плишковой из Чехии.
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