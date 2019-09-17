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Донской одержал разгромную победу на St. Petersburg Open и сыграет с Медведевым

Донской одержал разгромную победу на St. Petersburg Open и сыграет с Медведевым
Теннис / ATP 0

Россиянин Евгений Донской успешно стартовал на турнире в Санкт-Петербурге. В первом круге он в двух сетах разгромил итальянца Маттео Виолу со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Донской, являющийся 118-й ракеткой мира, выполнил 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. В активе Виолы ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

За выход в четвертьфинал Донской поборется с соотечественником, четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 16 по 22 сентября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Словакии Мартина Клижана — 6:3, 6:1.

Санкт-Петербург. 1-й круг
17 сентября 2019, вторник. 17:05 МСК
Евгений Донской
118
Россия
Евгений Донской
Е. Донской
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Маттео Виола
218
Италия
Маттео Виола
М. Виола
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