Донской одержал разгромную победу на St. Petersburg Open и сыграет с Медведевым

Россиянин Евгений Донской успешно стартовал на турнире в Санкт-Петербурге. В первом круге он в двух сетах разгромил итальянца Маттео Виолу со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Донской, являющийся 118-й ракеткой мира, выполнил 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. В активе Виолы ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

За выход в четвертьфинал Донской поборется с соотечественником, четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 16 по 22 сентября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Словакии Мартина Клижана — 6:3, 6:1.