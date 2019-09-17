Рублёв бросил ракетку, Донской уверенно победил на старте. Яркие фото с Spb Open

17 сентября в Санкт-Петербурге на кортах стадиона «Сибур-Арена» состоялись матчи турнира St. Petersburg Open. Россиянин Евгений Донской успешно стартовал, в двух сетах разгромив итальянца Маттео Виолу со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

В другой встрече россиянин Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером, в трёх сетах взял верх над представителем Беларуси Ильёй Ивашко — 4:6, 6:0, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут.

Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Open — в фоторепортаже Александра Сафонова для «Формулы ТХ».