Рублёв бросил ракетку, Донской уверенно победил на старте. Яркие фото с Spb Open
17 сентября в Санкт-Петербурге на кортах стадиона «Сибур-Арена» состоялись матчи турнира St. Petersburg Open. Россиянин Евгений Донской успешно стартовал, в двух сетах разгромив итальянца Маттео Виолу со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.
В другой встрече россиянин Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером, в трёх сетах взял верх над представителем Беларуси Ильёй Ивашко — 4:6, 6:0, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут.
Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Open — в фоторепортаже Александра Сафонова для «Формулы ТХ».
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