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Донской сравнил комментарий Сафина на US Open с работой Слуцкого на ЧМ-2018

Донской сравнил комментарий Сафина на US Open с работой Слуцкого на ЧМ-2018
Теннис / ATP 0

Россиянин Евгений Донской пообщался с журналистами после уверенного старта на турнире в Санкт-Петербурге. Он в двух сетах разгромил итальянца Маттео Виолу со счётом 6:2, 6:1.

Во втором круге соперником Донского станет четвёртая ракетка мира Даниил Медведев.

«Все мы знаем, как он выступал в последнее время. Но я уверен, что будут шансы. У меня они есть. Посмотрим, как он покажет себя, как я буду чувствовать себя на корте. Но в любом случае мы будем бороться. Больше ничего не остаётся.

Я не смотрел финал US Open. Потом прочитал лучшие фразы Сафина. Здорово, что всем понравилось. Мне это напомнило комментарий Слуцкого во время чемпионата мира. С профессиональной точки зрения он тоже всё здорово объяснял. Было интересно», — приводит слова Донского пресс-служба турнира.

Донской одержал разгромную победу на St. Petersburg Open и сыграет с Медведевым
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