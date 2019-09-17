Донской сравнил комментарий Сафина на US Open с работой Слуцкого на ЧМ-2018

Россиянин Евгений Донской пообщался с журналистами после уверенного старта на турнире в Санкт-Петербурге. Он в двух сетах разгромил итальянца Маттео Виолу со счётом 6:2, 6:1.
Во втором круге соперником Донского станет четвёртая ракетка мира Даниил Медведев.
«Все мы знаем, как он выступал в последнее время. Но я уверен, что будут шансы. У меня они есть. Посмотрим, как он покажет себя, как я буду чувствовать себя на корте. Но в любом случае мы будем бороться. Больше ничего не остаётся.
Я не смотрел финал US Open. Потом прочитал лучшие фразы Сафина. Здорово, что всем понравилось. Мне это напомнило комментарий Слуцкого во время чемпионата мира. С профессиональной точки зрения он тоже всё здорово объяснял. Было интересно», — приводит слова Донского пресс-служба турнира.
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