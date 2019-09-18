Дель Потро подтвердил, что проведёт выставочный матч с Федерером в ноябре

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро сыграет в выставочном поединке со швейцарцем Роджером Федерером.

Встреча пройдёт 20 ноября в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Дель Потро разместил в «Твиттере» ответ Федерера, который опубликовал журналист Хосе Моргадо. «С нетерпением жду возможности сыграть со своим хорошим другом Хуан-Мартином. Надеюсь, там увидимся», — отметил Роджер.

Напомним, в 2019 году 30-летний аргентинец провёл 12 матчей, в которых одержал 8 побед. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин из-за травмы не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. Вскоре аргентинец был вынужден перенести операцию на колене.

В текущем сезоне дель Потро не выиграл ни одного трофея.