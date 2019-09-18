Кирьос ответил бывшей 1-й ракетке мира по поводу своего отстранения от тенниса

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал критику в свой адрес со стороны соотечественника, бывшей первой ракетки мира Патрика Рафтера. Ранее двукратный чемпион US Open удивился, что Кирьоса за скандальные выходки до сих пор не отстранили от тенниса.

«Возможно, не отстранили, потому что везде, где я играю, распродаются билеты, и турниры зарабатывают деньги? Не удивляюсь, что Рафтер затронул эту тему. Он любит осуждать соотечественников. Наслаждайся возможностью побыть важным, чемпион», – написал Кирьос в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Кирьос встречается с россиянкой Анной Калинской. 24-летний австралиец постоянно комментирует сообщения 20-летней Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник.

Кирьос занимает 27-ю позицию в рейтинге ATP. Калинская — 113-я в рейтинге WTA.

Рафтер: удивлён, что Кирьоса по-прежнему не отстранили от тенниса