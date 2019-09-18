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Гаспарян не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сеуле

Гаспарян не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сеуле
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под седьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Маргарита трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Флипкенс поспорит с Магдой Линетт (4) из Польши.

В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она одолела австралийку Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

Сеул. 2-й круг
18 сентября 2019, среда. 08:05 МСК
Маргарита Гаспарян
56
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Кирстен Флипкенс
106
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
Потапова проиграла во втором круге турнира в Сеуле
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Новости. Теннис
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