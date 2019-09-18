Кербер в Осаке выиграла первый матч за 2,5 месяца
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прошла в четвертьфинал турнира в Осаке (Япония) благодаря победе над американкой Николь Гиббс со счётом 6:2, 6:4.
Таким образом, бывшая первая ракетка мира выиграла первый матч с начала июля, когда преодолела один круг на Уимблдоне. После того 31-летняя спортсменка уступила в первых раундах всех американских турниров, а также на минувшей неделе в Чжэнчжоу (Китай). Проигрышная серия немки составляла пять игр.
В четвертьфинале соревнований в Осаке Кербер встретится с Мэдисон Кис, посеянной под пятым номером. Напомним, на старте турнира американка обыграла россиянку Дарью Касаткину — 6:3, 6:4.
Турнир в Осаке завершится 22 сентября. Его действующей чемпионкой является чешка Каролина Плишкова.
Кис прокомментировала победу над Касаткиной на старте турнира в Осаке
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