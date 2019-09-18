Александрова одолела Кр. Плишкову во втором круге турнира в Сеуле
Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.
Екатерина 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Александрова поспорит с американкой Кристи Эрим Анн (WC).
В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она одолела австралийку Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.
Сеул. 2-й круг
18 сентября 2019, среда. 11:05 МСК
81
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
39
Екатерина Александрова
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