Ватутин, ведя 5:1 в первом сете, проиграл Фучовичу на старте St. Petersburg Open
Российский теннисист Алексей Ватутин не смог преодолеть первый круг турнира в Санкт-Петербурге. На старте соревнований он в двух сетах проиграл представителю Венгрии Мартону Фучовичу со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
Ватутин, являющийся 197-й ракеткой мира, выполнил 1 эйс, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Его соперник не подавал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 6 брейков.
В первой партии россиянин вёл со счётом 5:1 и дважды не подал на сет, при этом не реализовал суммарно 5 сетболов.
За выход в четвертьфинал Фучович поборется с представителем Хорватии Борной Чоричем, посеянным под четвёртым номером.
Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 16 по 22 сентября.
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