На родине Надаля впервые с 2002 года пройдёт турнир ATP

С 20 по 27 июня 2020 года на острове Мальорка (Испания) состоится травяной турнир серии ATP 250, который будет проходить в преддверии Уимблдона. Об этом сообщает пресс-служба ATP Tour.
Турнир на Мальорке пришёл на смену соревнованиям в Анталии (Турция). Призовой фонд составит € 900 тыс. Мальорка впервые с 2002 года примет турнир ATP.
«Испания остаётся ключевым рынком для ATP. Мы рады видеть возвращение турнира ATP 250 на Мальорку. Этот испанский остров внёс большой вклад в историю тенниса, в частности, он подарил миру две первые ракетки планеты: Карлоса Мойю и Рафаэля Надаля», — отметил президент ATP Крис Кермод.
Согласен с ним и Тони Надаль, директор турнира и дядя Рафаэля Надаля. «Я очень горжусь тем, что спустя столько лет на Мальорке будет турнир ATP. Мы рассчитываем предложить болельщикам сильный состав на заключительной неделе перед Уимблдоном», — сказал Тони Надаль.
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