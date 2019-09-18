Свитолина из-за травмы снялась по ходу матча второго круга на турнире в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под первым номером, отказалась от продолжения борьбы в матче второго круга с Мари Боузковой из Чехии при счёте 4:6, 3:4.
Во втором сете третья ракетка мира обратилась к помощи врача из-за болей в колене. Украинка сумела провести ещё два гейма, после чего приняла решение о снятии.
Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA.
Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету теннисистки из Чехии 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
За выход в полуфинал соревнований Боузкова поспорит с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и Александрой Крунич из Сербии.
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