Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина из-за травмы снялась по ходу матча второго круга на турнире в Гуанчжоу

Свитолина из-за травмы снялась по ходу матча второго круга на турнире в Гуанчжоу
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под первым номером, отказалась от продолжения борьбы в матче второго круга с Мари Боузковой из Чехии при счёте 4:6, 3:4.

Во втором сете третья ракетка мира обратилась к помощи врача из-за болей в колене. Украинка сумела провести ещё два гейма, после чего приняла решение о снятии.

Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA.

Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету теннисистки из Чехии 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в полуфинал соревнований Боузкова поспорит с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и Александрой Крунич из Сербии.

Гуанчжоу. 2-й круг
18 сентября 2019, среда. 15:50 МСК
Элина Свитолина
3
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4 		3  
6 		4  
         
Мари Боузкова
63
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент