Федерер рассказал, чем его удивили Надаль и Джокович на совместных тренировках

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от тренировок, проведённых вместе с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем в рамках подготовки к Кубку Лэйвера, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария).
«Для меня привести неделю в компании Надаля и Джоковича – эмоциональное событие. Находясь рядом с Рафой, обращаешь внимание на то, с какой интенсивностью он тренируется. Как ему удаётся найти баланс? Иначе ведь можно просто сойти с ума. Когда тренировка заканчивается, он расслаблен. Я был удивлён тем, как он всегда ищет возможность рискнуть.
Джокович? И он расслаблен. Мы похожи. Чтобы добиваться успеха, необходимо быть расслабленным. Мы проводим очень много матчей: от 50 до 100. Это не бокс, где один-два боя в год. За пять минут до матча нужно расслабиться.
Что больше всего меня удивило в Джоковиче, так это его ясность и чёткость, когда он хочет выиграть матч. «Вот как я играю, поэтому добьюсь успеха», — так он мыслит. Также отмечу его подход к еде: как и когда нужно принимать пищу. Всё должно быть правильно. Я очень уважаю это», — приводит слова Федерера Tennis Head.
- 18 сентября 2019
-
18:28
-
17:47
-
17:27
-
16:34
-
15:49
-
15:24
-
13:32
-
12:56
-
12:43
-
12:30
-
10:43
-
10:03
-
09:16
-
08:34
-
00:44
-
00:20
- 17 сентября 2019
-
23:04
-
22:30
-
21:34
-
20:46
-
18:42
-
17:45
-
17:25
-
16:53
-
16:16
-
15:37
-
14:19
-
13:24
-
11:40
-
11:22
-
10:59
-
10:14
-
09:47
-
09:41
-
09:01