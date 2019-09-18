Федерер рассказал, чем его удивили Надаль и Джокович на совместных тренировках

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от тренировок, проведённых вместе с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем в рамках подготовки к Кубку Лэйвера, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария).



«Для меня привести неделю в компании Надаля и Джоковича – эмоциональное событие. Находясь рядом с Рафой, обращаешь внимание на то, с какой интенсивностью он тренируется. Как ему удаётся найти баланс? Иначе ведь можно просто сойти с ума. Когда тренировка заканчивается, он расслаблен. Я был удивлён тем, как он всегда ищет возможность рискнуть.



Джокович? И он расслаблен. Мы похожи. Чтобы добиваться успеха, необходимо быть расслабленным. Мы проводим очень много матчей: от 50 до 100. Это не бокс, где один-два боя в год. За пять минут до матча нужно расслабиться.



Что больше всего меня удивило в Джоковиче, так это его ясность и чёткость, когда он хочет выиграть матч. «Вот как я играю, поэтому добьюсь успеха», — так он мыслит. Также отмечу его подход к еде: как и когда нужно принимать пищу. Всё должно быть правильно. Я очень уважаю это», — приводит слова Федерера Tennis Head.



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