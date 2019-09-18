Джокович помог собрать урожай картофеля в сербском селе

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, продолжающий восстановление после травмы плеча, отправился в село Брзече, население которого составляет всего 258 человек. Несмотря на повреждение, спортсмен приехал помочь местным жителям собрать урожай картофеля.



«Благодарен за этот опыт в Брзече. Эти люди добрые, искренние, трудолюбивые. Моё сердце наполнилось оживлением от воспоминаний детства. Я продолжаю встречаться с людьми, которые были частью моего взросления и помогли мне осуществить свою мечту — стать теннисистом. Очень благодарен и тронут. И ещё я взял себе немного картофеля за старания», — написал Джокович в своём «инстаграме», опубликовав несколько фотографий со сбора урожая.

Напомним, серб получил травму плеча во время Открытого чемпионата США. Теннисист сообщил, что повреждение носит серьёзный характер. Ранее появлялась информация, что Джоковичу может потребоваться операция.