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Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу (Китай). В матче второго круга 21-летняя уроженка Москвы обыграла представительницу Сербии Александру Крунич (LD) со счётом 6:2, 7:5. Соперницы ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Блинкова 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету теннисистки из Сербии ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

За выход в полуфинал соревнований россиянка поспорит с Мари Боузковой. Теннисистка из Чехии во втором круге встречалась с первой сеяной соревнований Элиной Свитолиной. Украинка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы колена при счёте 4:6, 3:4.

Гуанчжоу. 2-й круг
18 сентября 2019, среда. 17:45 МСК
Анна Блинкова
76
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Александра Крунич
123
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
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Новости. Теннис
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