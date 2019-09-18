Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу (Китай). В матче второго круга 21-летняя уроженка Москвы обыграла представительницу Сербии Александру Крунич (LD) со счётом 6:2, 7:5. Соперницы ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Блинкова 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету теннисистки из Сербии ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



За выход в полуфинал соревнований россиянка поспорит с Мари Боузковой. Теннисистка из Чехии во втором круге встречалась с первой сеяной соревнований Элиной Свитолиной. Украинка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы колена при счёте 4:6, 3:4.