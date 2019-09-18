Федерер – о Надале: приятно иметь такого друга

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал решение испанца Рафаэля Надаля принять его приглашение и выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария).



«Надаль мог бы задрать нос после всех случившихся событий, ведь он только что выиграл Открытый чемпионат США. Рафа легко мог ответить: «Мне нужен отдых». Но вместо этого он сказал: «Отдых подождёт». Приятно иметь такого друга», — отметил Федерер в интервью ATP Tour.



Напомним, капитаном команды мира на Кубке Лэйвера является американец Джон Макинрой, вице-капитаном – его брат Патрик Макинрой. В состав сборной вошли: Ник Кирьос, Джон Иснер, Милош Раонич, Денис Шаповалов, Джек Сок и Тейлор Фритц. Запасной – Джордан Томпсон.



В команде Европы сыграют Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини. Запасной – Роберто Баутиста-Агут. Капитаном сборной стал Бьорн Борг, вице-капитаном — Томас Энквист.