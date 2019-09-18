Рублёв: если показать эмоции в играх с Надалем или Федерером, они тебя уничтожат

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об особенностях игры с сербом Новаком Джоковичем, испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.
«Если брать тройку Федерер, Надаль, Джокович, то мне лично сложнее всего играть против Надаля. Он настолько психологически силён, что, даже играя в свой худший теннис, способен переломить и довести игру до победы.
Если показать эмоции против топовых игроков, как Надаль или Федерер, то всё — они тебя уничтожат. Раньше я не справлялся с эмоциями, и они обращались против меня. Сейчас я стал взрослее, опытнее, научился справляться с этим», — приводит слова Рублёва ТАСС.
Напомним, россиянин с победы стартовал на турнире в Санкт-Петербурге. За выход в четвертьфинал он поспорит с представителем Литвы Ричардом Беранкисом.
- 18 сентября 2019
-
23:01
-
22:48
-
22:27
-
22:01
-
21:27
-
20:45
-
20:22
-
19:55
-
19:19
-
19:08
-
18:44
-
18:28
-
17:47
-
17:27
-
16:34
-
15:49
-
15:24
-
13:32
-
12:56
-
12:43
-
12:30
-
10:43
-
10:03
-
09:16
-
08:34
-
00:44
-
00:20
- 17 сентября 2019
-
23:04
-
22:30
-
21:34
-
20:46
-
18:42
-
17:45
-
17:25
-
16:53