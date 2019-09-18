Рублёв: если показать эмоции в играх с Надалем или Федерером, они тебя уничтожат

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об особенностях игры с сербом Новаком Джоковичем, испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.



«Если брать тройку Федерер, Надаль, Джокович, то мне лично сложнее всего играть против Надаля. Он настолько психологически силён, что, даже играя в свой худший теннис, способен переломить и довести игру до победы.



Если показать эмоции против топовых игроков, как Надаль или Федерер, то всё — они тебя уничтожат. Раньше я не справлялся с эмоциями, и они обращались против меня. Сейчас я стал взрослее, опытнее, научился справляться с этим», — приводит слова Рублёва ТАСС.



Напомним, россиянин с победы стартовал на турнире в Санкт-Петербурге. За выход в четвертьфинал он поспорит с представителем Литвы Ричардом Беранкисом.