Экс первая ракетка мира: многие расслабляются после одного выигранного «Шлема»

Бывшая первая ракетка мира, девятикратная победительница турниров «Большого шлема» Моника Селеш прокомментировала успешные выступления американки Серены Уильямс после возвращения в спорт.



«Серена уникальна. Она удивительна уже потому, что захотела вернуться, выкладываться на тренировках и много путешествовать по разным турнирам с ребёнком на руках», — отметила Селеш.



45-летняя спортсменка высказалась также о тенденции, заключающейся в том, что в современном женском теннисе очень мало игроков, побеждавших на турнирах «Большого шлема» более одного раза

«Думаю, вы помните, что было несколько победительниц, которые расслаблялись после одного выигранного «Большого шлема». По существу, в теннисе ты хороша настолько, насколько хорош твой последний результат», — приводит слова Селеш Baseline Tennis.