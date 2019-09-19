Пэр исправил ошибку судьи, предложив Гаске взять челлендж на турнире в Метце

Французский теннисист Бенуа Пэр, посеянный на турнире в Метце (Франция) под третьим номером, проявил принципы фэйр-плей в матче второго круга с соотечественником Ришаром Гаске – 3:6, 6:3, 6:4.



После подачи 33-летнего Гаске арбитр зафиксировал аут. Теннисист согласился с решением судьи, однако неожиданно за него вступился соперник. Пэр подошёл поближе к линии, чтобы увидеть след от мяча. После этого он обратился к Гаске, утверждая, что судья ошибся и необходимо взять челлендж, что и было сделано. Видеопросмотр подтвердил правоту Пэра, а Гаске благодаря этому решению выиграл гейм на своей подаче.

Видео этого эпизода можно посмотреть в «инстаграме» Tennis TV.



За выход в полуфинал соревнований Пэр поспорит с соотечественником Грегуаром Баррером (WC).