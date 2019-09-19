Джорджи прокомментировала разгромную победу над экс первой ракеткой мира из США

Итальянка Камила Джорджи прокомментировала свою победу в матче второго круга соревнований в Осаке (Япония). Теннисистка разгромила экс первую ракетку мира из США Слоан Стивенс — 6:0, 6:3.



«Это был хороший матч для меня. Я смогла сыграть в свою игру, продемонстрировать свой атакующий стиль и быть последовательной.



Когда я играю, всегда сосредотачиваюсь только на себе. В этот раз я допустила всего несколько ошибок. С самого детства я всегда старалась атаковать на корте. К тому же здешнее покрытие здорово подходит для моего стиля», — цитирует Джорджи официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Камилы станет бельгийка Элисе Мертенс.

«Как всегда, мне нужно просто сосредоточиться на себе и своей игре. С нетерпением жду следующего матча», — заявила итальянка.