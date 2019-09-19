Фучович пояснил наличие татуировки «Прости мне мои грехи»

Венгерский теннисист Мартон Фучович объяснил сделанную татуировку на руке в виде надписи «Прости мне мои грехи».
«Когда мне было 19-20 лет и я стоял примерно 250-м в рейтинге, я боролся в том числе с самим собой – раньше я был плохим парнем, много ходил на вечеринки с друзьями и мало уделял внимания теннису. Однажды сломал мизинец и не мог играть два месяца, после этого и набил себе на руке эту фразу.
Получается, татуировка стала своего рода обращением к теннису. Но сейчас могу это отнести и к другим вещам», — цитирует Фучовича официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.
Напомним, венгр продолжает выступление на St. Petersburg Open. За выход в четвертьфинал Мартон поборется с представителем Хорватии Борной Чоричем, посеянным под четвёртым номером.
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