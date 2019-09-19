Э. Маррей рассказал, как уговорил Серену сыграть в паре на Уимблдоне

Экс первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей положительно отозвался об американке Серене Уильямс. Напомним, теннисисты играли вместе в смешанном разряде Уимблдона-2019.



«Серена — игрок, которым я всегда восхищался. Возможно, она лучший игрок всех времён. Она великолепно играет на траве и прекрасно чувствует себя в больших матчах, когда на стадионе собирается много зрителей.



Мы поболтали о создании пары в WhatsApp. Конечно, она ​​была очень сосредоточена на одиночных играх, но я думаю, что мы оба знали, что в дуэте у нас будет хороший шанс.



Мне очень понравилось играть с ней — она настоящая икона игры, и нам было очень весело вместе на корте», — цитирует уроженца Шотландии журнал Hello.