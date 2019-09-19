35-летняя Стосур выиграла сет, уступая со счётом 0:5, 15:40

Австралийская теннисистка Саманта Стосур продемонстрировала впечатляющий камбэк в четвертьфинальном матче соревнований в Гуанчжоу (Китай).



35-летняя чемпионка US Open 2011 уступала сербке Нине Стоянович со счётом 0:5, 15:40 и 5:6, 0:40 на своей подаче. Тем не менее партия осталась за более опытной теннисисткой из Австралии — 7:6 (7:1). Первый сет Стосур выиграла более надёжно — 6:2.



Следующей соперницей Саманты станет победительница пары Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай).



Напомним, на этом же турнире продолжает выступление россиянка Анна Блинкова. Сегодня, 19 сентября, она сыграет свой четвертьфинальный матч с теннисисткой из Чехии Мари Боузковой. В случае успеха за выход в финал Анна поспорит с победительницей пары Софья Кенин (США) — Ясмине Паолини (Италия).

Британка Мур отыгралась со счёта 0:6, 0:5, 30:40 на турнире в Сандерленде