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35-летняя Стосур выиграла сет, уступая со счётом 0:5, 15:40

35-летняя Стосур выиграла сет, уступая со счётом 0:5, 15:40
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Саманта Стосур продемонстрировала впечатляющий камбэк в четвертьфинальном матче соревнований в Гуанчжоу (Китай).

35-летняя чемпионка US Open 2011 уступала сербке Нине Стоянович со счётом 0:5, 15:40 и 5:6, 0:40 на своей подаче. Тем не менее партия осталась за более опытной теннисисткой из Австралии — 7:6 (7:1). Первый сет Стосур выиграла более надёжно — 6:2.

Следующей соперницей Саманты станет победительница пары Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай).

Напомним, на этом же турнире продолжает выступление россиянка Анна Блинкова. Сегодня, 19 сентября, она сыграет свой четвертьфинальный матч с теннисисткой из Чехии Мари Боузковой. В случае успеха за выход в финал Анна поспорит с победительницей пары Софья Кенин (США) — Ясмине Паолини (Италия).

Гуанчжоу. 1/4 финала
19 сентября 2019, четверг. 11:00 МСК
Саманта Стосур
129
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 1  
         
Нина Стоянович
110
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Британка Мур отыгралась со счёта 0:6, 0:5, 30:40 на турнире в Сандерленде
Троицки умудрился проиграть матч, выигрывая со счётом 6:1, 5:1, 40:15 на подаче
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