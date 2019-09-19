Павлюченкова прокомментировала победу над восьмой ракеткой мира в Осаке

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Осаке (Япония). Во втором круге уроженка Самары обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:1, 7:5. В рейтинге WTA Анастасия занимает 41-ю строчку, Кики — 8-ю.

«Это был невероятно тяжёлый матч. Я этого и ожидала. Кики — невероятная теннисистка и настоящий боец. Я очень рада победе. Я сражалась на корте. Довольна тем, как действовала в концовке встречи. Я была сосредоточена на каждом розыгрыше, и это принесло результат», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт тура.

Следующей соперницей Павлюченковой станет хоязйка кортов Мисаки Дои. Турнир завершится 22 сентября.