Павлюченкова прокомментировала победу над восьмой ракеткой мира в Осаке
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Осаке (Япония). Во втором круге уроженка Самары обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:1, 7:5. В рейтинге WTA Анастасия занимает 41-ю строчку, Кики — 8-ю.
«Это был невероятно тяжёлый матч. Я этого и ожидала. Кики — невероятная теннисистка и настоящий боец. Я очень рада победе. Я сражалась на корте. Довольна тем, как действовала в концовке встречи. Я была сосредоточена на каждом розыгрыше, и это принесло результат», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт тура.
Следующей соперницей Павлюченковой станет хоязйка кортов Мисаки Дои. Турнир завершится 22 сентября.
Павлюченкова обыграла вторую сеяную Бертенс и вышла в 1/4 финала в Осаке
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