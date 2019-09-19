Медведев: если бы не теннис, стал бы киберспортсменом

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев принял участие в блиц-опросе в эфире телеканала «Матч ТВ». Теннисист ответил на вопросы о своём прозвище, Нике Кирьосе и лучших российских теннисистах в истории.
— Три лучших российских теннисиста в истории?
— Кафельников, Сафин, Давыденко.
— Если бы не стал теннисистом, кем бы стал?
— Киберспортсменом.
— Есть ли татуировки? Что хотел бы набить?
— Татуировок нет. В 18 лет очень хотел, а сейчас просто не хочу. Думаю, их не будет.
— Какая мелодия на рингтоне?
— Стандартная, которая всех бесит.
— На чей концерт хотел бы пойти за любые деньги?
— Маршмеллоу.
— Киргиос красавчик?
— Хороший парень, но на корте иногда перегибает палку.
— Блин с икрой или лягушачьи лапки?
— Блин со сгущёнкой, но я один раз пробовал лапки, мне понравилось. Все говорили, что они по вкусу похожи на курицу. Это правда.
— Самое смешное прозвище игрока в ATP?
— Меня назвали Министр, но это сделал только один человек. Потом прикрепилось. А так, я уже Медвед.
— Даниил Медведев и Дмитрий Медведев — родственники?
— Нет.
— Победа на турнире «Большого шлема» или в Кубке Дэвиса?
— Обе!
Напомним, на минувшем Открытом чемпионате США Медведев добрался до финала, где уступил Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Уже сегодня, 19 сентября, уроженец Москвы проведёт свой первый матч на турнире в Санкт-Петербурге — его первым соперником станет Евгений Донской.
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