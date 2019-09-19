Медведев: если бы не теннис, стал бы киберспортсменом

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев принял участие в блиц-опросе в эфире телеканала «Матч ТВ». Теннисист ответил на вопросы о своём прозвище, Нике Кирьосе и лучших российских теннисистах в истории.



— Три лучших российских теннисиста в истории?



— Кафельников, Сафин, Давыденко.



— Если бы не стал теннисистом, кем бы стал?



— Киберспортсменом.



— Есть ли татуировки? Что хотел бы набить?



— Татуировок нет. В 18 лет очень хотел, а сейчас просто не хочу. Думаю, их не будет.



— Какая мелодия на рингтоне?



— Стандартная, которая всех бесит.



— На чей концерт хотел бы пойти за любые деньги?



— Маршмеллоу.



— Киргиос красавчик?



— Хороший парень, но на корте иногда перегибает палку.



— Блин с икрой или лягушачьи лапки?



— Блин со сгущёнкой, но я один раз пробовал лапки, мне понравилось. Все говорили, что они по вкусу похожи на курицу. Это правда.



— Самое смешное прозвище игрока в ATP?



— Меня назвали Министр, но это сделал только один человек. Потом прикрепилось. А так, я уже Медвед.



— Даниил Медведев и Дмитрий Медведев — родственники?



— Нет.



— Победа на турнире «Большого шлема» или в Кубке Дэвиса?



— Обе!



Напомним, на минувшем Открытом чемпионате США Медведев добрался до финала, где уступил Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Уже сегодня, 19 сентября, уроженец Москвы проведёт свой первый матч на турнире в Санкт-Петербурге — его первым соперником станет Евгений Донской.

Кирьос признался, что Медведев является его любимым теннисистом