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Медведев: если бы не теннис, стал бы киберспортсменом

Медведев: если бы не теннис, стал бы киберспортсменом
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев принял участие в блиц-опросе в эфире телеканала «Матч ТВ». Теннисист ответил на вопросы о своём прозвище, Нике Кирьосе и лучших российских теннисистах в истории.

— Три лучших российских теннисиста в истории?

— Кафельников, Сафин, Давыденко.

— Если бы не стал теннисистом, кем бы стал?

— Киберспортсменом.

— Есть ли татуировки? Что хотел бы набить?

— Татуировок нет. В 18 лет очень хотел, а сейчас просто не хочу. Думаю, их не будет.

— Какая мелодия на рингтоне?

— Стандартная, которая всех бесит.

— На чей концерт хотел бы пойти за любые деньги?

— Маршмеллоу.

— Киргиос красавчик?

— Хороший парень, но на корте иногда перегибает палку.

— Блин с икрой или лягушачьи лапки?

— Блин со сгущёнкой, но я один раз пробовал лапки, мне понравилось. Все говорили, что они по вкусу похожи на курицу. Это правда.

— Самое смешное прозвище игрока в ATP?

— Меня назвали Министр, но это сделал только один человек. Потом прикрепилось. А так, я уже Медвед.

Даниил Медведев и Дмитрий Медведев — родственники?

— Нет.

— Победа на турнире «Большого шлема» или в Кубке Дэвиса?

— Обе!

Напомним, на минувшем Открытом чемпионате США Медведев добрался до финала, где уступил Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Уже сегодня, 19 сентября, уроженец Москвы проведёт свой первый матч на турнире в Санкт-Петербурге — его первым соперником станет Евгений Донской.

Кирьос признался, что Медведев является его любимым теннисистом
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