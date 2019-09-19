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Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу

Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу в четвертьфинальном матче турнира в Гуанчжоу (Китай) с представительницей Чехии Мари Боузковой со счётом 6:3, 6:1. Ранее соперницы не встречались.

Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Блинкова 3 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету теннисистки из Чехии 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

За выход в финал соревнований 21-летняя россиянка поспорит с победительницей матча между третьей сеяной американкой Софьей Кенин и итальянкой Ясмине Паолини, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Действующей чемпионкой турнира в Гуанчжоу является китаянка Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 6:1, 6:2.

Гуанчжоу. 1/4 финала
19 сентября 2019, четверг. 15:30 МСК
Мари Боузкова
63
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Анна Блинкова
76
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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