Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу в четвертьфинальном матче турнира в Гуанчжоу (Китай) с представительницей Чехии Мари Боузковой со счётом 6:3, 6:1. Ранее соперницы не встречались.
Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Блинкова 3 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету теннисистки из Чехии 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
За выход в финал соревнований 21-летняя россиянка поспорит с победительницей матча между третьей сеяной американкой Софьей Кенин и итальянкой Ясмине Паолини, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Действующей чемпионкой турнира в Гуанчжоу является китаянка Ван Цян. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 6:1, 6:2.
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