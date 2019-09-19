Успех Павлюченковой и разгром от Джорджи – в обзоре 2-го круга турнира в Осаке

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал соревнований категории Premier в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла Кики Бертенс из Нидерландов, посеянную на турнире под вторым номером, со счётом 6:1, 7:5.
Следующей соперницей Павлюченковой станет теннисистка из Японии Мисаки Дои. Хозяйка соревнований, получившая уайлд-кард от организаторов, сенсационно обыграла седьмую сеяную Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Пробилась в четвертьфинал и итальянка Камила Джорджи (LD). 27-летняя теннисистка неожиданно легко переиграла третью ракетку соревнований американку Слоан Стивенс – 6:0, 6:3. В четвертьфинале Джорджи сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (9).
Видеообзор матчей второго круга турнира в Осаке можно посмотреть на «Чемпионате».
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