Дядя Надаля: Рафа плакал в раздевалке после поражения один раз в жизни

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал о матче, заставившем его племянника плакать, а также высказался о самых тяжёлых поражениях в карьере испанца.



«Когда Рафаэль Надаль плакал в раздевалке после поражения в матче? Единственный раз такое случилось в 2007 году после финала Уимблдона, в котором Рафа проиграл Федереру. Он плакал только тогда.



Самые тяжёлые поражения в карьере Надаля? Их было два: на Открытом чемпионате Австралии в 2012 году от Новака Джоковича и на «Ролан Гаррос»-2009 от Робина Сёдерлинга. Я не знаю, что по этому поводу думает сам Рафа», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.



В финале Уимблдона-2007 Рафаэль Надаль, которому на тот момент был 21 год, в пяти сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру – 6:7 (7:9), 6:4, 6:7 (3:7), 6:2, 2:6.