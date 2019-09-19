Павлюченкова – о победе над Бертенс: это реванш за поражение на US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира категории Premier в Осаке (Япония). 28-летняя уроженка Самары обыграла Кики Бертенс из Нидерландов, посеянную на турнире под вторым номером, со счётом 6:1, 7:5.
«Сегодня было приятно играть с такой хорошей теннисисткой. Мы встречались на Открытом чемпионате США, и тогда она выиграла. Но теперь я смогла взять реванш и очень этому рада.
Разница между сегодняшней игрой и встречей на US Open заключается в том, что в этот раз я рисковала. У меня были возможности в Нью-Йорке: я вела со счётом 5:2 и подавала на сет, но не смогла воспользоваться шансом. Сегодня мне всё удалось, я действовала остро», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.
Следующей соперницей россиянки станет хоязйка соревнования — Мисаки Дои из Японии. Турнир завершится 22 сентября.
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