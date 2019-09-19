Хачанов сенсационно проиграл Соузе во втором круге турнира в Санкт-Петербурге
Девятая ракетка планеты Карен Хачанов, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под вторым номером, завершил выступление на соревнованиях. Россиянин, не игравший в первом круге из-за высокого рейтинга, в своём стартовом поединке сенсационно уступил 64-й ракетке мира португальцу Жоау Соузе — 6:7 (2:7), 4:6.
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Хачанов 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету португальского теннисиста 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
За выход в полуфинал Соуза поспорит с шестой ракеткой турнира Михаилом Кукушкиным из Казахстана, который обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 7:6 (7:2), 6:2.
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