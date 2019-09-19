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Дзюба посетил турнир в Санкт-Петербурге. Игрок бросил жребий и сглазил Хачанова

Дзюба посетил турнир в Санкт-Петербурге. Игрок бросил жребий и сглазил Хачанова
Теннис / ATP 0

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба стал одним из гостей теннисного турнира категории ATP 250, проходящего в Санкт-Петербурге.

Футболист подбросил монетку перед матчем второго круга между вторым сеяным соревнований россиянином Кареном Хачановым и португальцем Жоао Соузой. После проведения жребия Дзюба отправился болеть за соотечественника на трибуну, однако его поддержка не помогла девятой ракетке мира. Хачанов сенсационно уступил Соузе со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

За выход в полуфинал португалец поспорит с шестой ракеткой турнира Михаилом Кукушкиным из Казахстана, который обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 22 сентября.

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