Чорич: кто из теннисистов лучше всех играет в футбол? Точно не Хачанов

Хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о своём футбольном прошлом, а также поделился впечатлениями от участия в челлендже вместе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

«Уровень моей футбольной подготовки никак не сравнить с теннисной. Когда-то в школе, лет до 10, я играл в футбол, а дальше в моей жизни был только теннис, и в футбол я уже не играл, чтобы избежать травм.



Лучший футболист из теннисистов? Вопрос поставил меня в тупик, но это точно не Хачанов. Во время челленджа Карен в шутку встал в ворота впервые в жизни и пропустил мяч. Но на самом деле шучу. Я мало кого видел из теннисистов, играющих в футбол, поэтому не могу точно сказать», — приводит слова Чорича официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.