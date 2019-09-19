Медведев обыграл Донского и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под первым номером, пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл соотечественника, Евгения Донского, со счётом 7:5, 6:3. Медведев упрочил лидерство по показателю личных встреч – 2-0.



Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Медведев 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Донского 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в полуфинал Медведев поспорит с победителем матча между представителем Литвы Ричардасом Беранкисом и пятым сеяным соревнований россиянином Андреем Рублёвым.



Турнир в Санкт-Петербурге завершится 22 сентября.