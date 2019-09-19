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Медведев обыграл Донского и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Медведев обыграл Донского и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под первым номером, пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл соотечественника, Евгения Донского, со счётом 7:5, 6:3. Медведев упрочил лидерство по показателю личных встреч – 2-0.

Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Медведев 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Донского 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с победителем матча между представителем Литвы Ричардасом Беранкисом и пятым сеяным соревнований россиянином Андреем Рублёвым.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 22 сентября.

Санкт-Петербург. 2-й круг
19 сентября 2019, четверг. 19:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Евгений Донской
118
Россия
Евгений Донской
Е. Донской
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