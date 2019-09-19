Соуза прокомментировал победу над Хачановым на турнире в Санкт-Петербурге

Португальский теннисист Жоау Соуза поделился впечатлениями от победы над второй ракеткой турнира в Санкт-Петербурге Кареном Хачановым со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в матче за выход в четвертьфинал соревнований.
«Болельщики поддерживали Карена. Они подбадривали и меня тоже. Полагаю, я провёл великолепный матч. Думаю, болельщикам понравилось. К сожалению для них, Карен не смог победить, ведь он русский, играющий дома. И всё же я сумел выиграть и счастлив», — приводит слова Соузы официальный сайт ATP Tour.
Также португалец высказался о будущем сопернике – Михаиле Кукушкине из Казахстана. «Михаил — отличный игрок. Надеюсь, завтра у меня будет немного больше поддержки. Впереди ещё один тяжёлый матч, так что теперь пришло время прийти в себя и насладиться этой победой», — отметил Соуза.
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