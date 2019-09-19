Федерер: на награждении после финала Уимблдона я сдерживался, чтобы не заплакать

Третья ракетка планеты Роджер Федерер рассказал о психологическом состоянии после финального матча Уимблдона-2019, в котором швейцарец уступил первому номеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7).



«Когда плакал в последний раз? Два месяца назад на Уимблдоне. На площадке, а также на церемонии награждения я сдерживал подступающие слёзы. Но как только спустился в раздевалку и услышал первый комментарий: «Какая неудача, вы были близки...», не сдержался и уронил несколько слезинок», — приводит слова Федерера La Gazzetta dello Sport.



Швейцарец также рассказал о необходимости подавать пример окружающим. «Важно быть вежливым и уважительным, играть честно. Если обладаете этими качествами и способны передать их другим, это уже очень хорошо. Верю в это, люблю каждый день учить этому своих детей. Надеюсь, что однажды они станут хорошими людьми — в этом моя главная цель», — отметил Федерер.