Дзюба с монетой, недовольство Медведева и победа Рублёва. Яркие фото с Spb Open

19 сентября в Санкт-Петербурге на кортах стадиона «Сибур-Арена» состоялись матчи турнира St. Petersburg Open. Девятая ракетка планеты Карен Хачанов, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под вторым номером, завершил выступление на соревнованиях. Россиянин, не игравший в первом круге из-за высокого рейтинга, в своём стартовом поединке сенсационно уступил 64-й ракетке мира португальцу Жоау Соузе — 6:7 (2:7), 4:6.
В другой встрече россиянин Даниил Медведев со счётом 7:5, 6:3 обыграл соотечественника, Евгения Донского, и вышел в четвертьфинал.
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под пятым номером, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Соперники ранее не встречались.
Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Open — в фоторепортаже Александра Сафонова для «Формулы ТХ».
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