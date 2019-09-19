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Медведев сыграет с Рублёвым в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Медведев сыграет с Рублёвым в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под пятым номером, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Соперники ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты. Рублёв 20 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Беранкиса 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В четвертьфинальном матче Рублёв встретится с соотечественником, Даниилом Медведевым, посеянным на турнире под первым номером. 23-летний уроженец Москвы в матче второго круга обыграл россиянина Евгения Донского со счётом 7:5, 6:3.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 22 сентября.

Санкт-Петербург. 2-й круг
19 сентября 2019, четверг. 20:40 МСК
Ричардас Беранкис
63
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 1
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
38
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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