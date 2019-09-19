Федерер: постоянно спрашивают, когда завершу карьеру. Но даже я этого не знаю
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к вопросам о завершении спортивной карьеры, которые ему часто задают журналисты.
«Сегодня эти вопросы не оказывают на меня никакого эффекта. Думаю, десять лет назад всё выглядело намного более странно. Я только что выиграл «Ролан Гаррос», а меня уже спрашивали об уходе. И я ответил: «Что? Мне только 28!» Думал, что буду играть по крайней мере до 32-33 лет, и так продолжалось на протяжении следующих сезонов.
Теперь кажется, что в каждом интервью они обязаны задавать мне этот вопрос, потому что в любой момент я могу объявить о завершении карьеры. Журналисты на это надеются. Но, честно говоря, даже я этого не знаю», — приводит слова Федерера La Gazzetta dello Sport.
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