Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер: постоянно спрашивают, когда завершу карьеру. Но даже я этого не знаю

Федерер: постоянно спрашивают, когда завершу карьеру. Но даже я этого не знаю
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к вопросам о завершении спортивной карьеры, которые ему часто задают журналисты.

«Сегодня эти вопросы не оказывают на меня никакого эффекта. Думаю, десять лет назад всё выглядело намного более странно. Я только что выиграл «Ролан Гаррос», а меня уже спрашивали об уходе. И я ответил: «Что? Мне только 28!» Думал, что буду играть по крайней мере до 32-33 лет, и так продолжалось на протяжении следующих сезонов.

Теперь кажется, что в каждом интервью они обязаны задавать мне этот вопрос, потому что в любой момент я могу объявить о завершении карьеры. Журналисты на это надеются. Но, честно говоря, даже я этого не знаю», — приводит слова Федерера La Gazzetta dello Sport.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент