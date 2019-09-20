Медведев – о победе над Донским: тяжело играть против друга

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под первым номером, подвёл итоги матча второго круга, в котором он обыграл соотечественника Евгения Донского со счётом 7:5, 6:3.



«Женя — мой хороший друг, поэтому тяжело играть против него. Врагом его точно нельзя назвать, поэтому старался отвлечься во время игры от этих мыслей, не думать. Играл сегодня неплохо, главным для меня было втянуться в турнир. Женя обычно хорошо играет дома, поэтому было сложно», — приводит слова Медведева ТАСС.



В матче за выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге россиянин вновь сыграет с соотечественником. На этот раз его соперником станет пятая ракетка соревнований Андрей Рублёв, который в двухчасовом матче второго круга одолел представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.