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Соуза: к сожалению, Хачанов не смог выиграть

Соуза: к сожалению, Хачанов не смог выиграть
Теннис / ATP 0

Португалец Жуан Соуза прокомментировал победу во втором раунде над второй ракеткой турнира в Санкт-Петербурге Кареном Хачановым — 7:6, 6:4.

«Болельщики подталкивали Карена. Но и меня тоже, так что я провёл отличный матч. Думаю, зрителям понравилось. К сожалению, Карен не смог выиграть. Он россиянин, играл дома. Но в итоге я победил и очень рад.

Далее меня ждёт игра с Михаилом Кукушкиным. Он отличный игрок. Надеюсь, в этом матче зрители будут меня чуть больше поддерживать. Будет ещё один тяжёлый матч. Сейчас нужно восстановиться и насладиться победой над Хачановым», — приводит слова Соуза atptour.com.

В июле Жуан участвовал в Уимблдонском турнире, где дошёл до 1/8 финала, но проиграл в трёх сетах испанцу Рафаэлю Надалю

Хачанов: все ждут от меня побед. Пока я не справляюсь с этой ответственностью
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