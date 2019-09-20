Медведев: если с 10 лет думать только о теннисе, можно к 18 загнуться

Финалист Открытого чемпионата США 2019 года россиянин Даниил Медведев прокомментировал свои слова о том, что теннису он полноценно посвятил себя только в последние 2,5 года.
«Это ещё с какой стороны посмотреть — если с 10 лет думать только о теннисе, можно загнуться к 18 годам. Это не значит, что я что-то делал не так. Я тренировался те же 8 часов в день, я уставал, убивался. Но во время турниров я мог позволить себе лечь позже спать, захотелось посмотреть сериал – лёг в два, следующий матч, возможно, выиграл и не думал, что это влияет.
Но потом понял, что хочу попробовать каждую мелочь делать правильно и делать так, чтобы я себя лучше чувствовал на корте и выигрывал больше матчей. Если бы это не сработало, честно, не знаю, продолжил ли бы я это делать, был ли энтузиазм, но это сразу начало работать, поэтому я продолжаю в том же духе, и это работает", — цитирует Медведева официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.
В рейтинге ATP Даниил занимает четвёртую строчку.
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