Кузнецова с победы стартовала в квалификации крупного турнира в Ухане
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй раунд квалификации турнира в Ухане (Китай). На старте отборочных соревнований она обыграла хозяйку кортов Чжэн Циньвэнь, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
Следующей соперницей Кузнецовой будет победительница поединка Бетани Маттек-Сэндс (США) — Сюнь Фанъин (Китай).
В квалификации также сыграет россиянка Вероника Кудерметова. Она стартует встречей с представительницей Бельгии Яниной Викмайер.
Кузнецова отказалась от участия в турнире в Гуанчжоу
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