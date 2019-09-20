Хачанов: очень хочу выиграть Кубок Дэвиса
Российский теннисист Карен Хачанов после поражения от португальца Жоау Соузы со счётом 6:7 (2:7), 4:6 в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге рассказал, чего ждёт от выступления сборной России в Кубке Дэвиса.
«Главное, чтобы все были здоровы, потому что в конце года Даня точно играет Итоговый турнир ATP, а мы с Андреем будем играть свои последние турниры. Конечно же, пока все собираются играть в нашем лучшем составе. И если всё сложится, как мы планируем, то да, надеемся, будем бороться — очень хочется выиграть Кубок Дэвиса», — приводит слова Хачанова официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.
Финальный раунд Кубка Дэвиса пройдёт в Мадриде с 18 по 24 ноября. Сборная России сыграет в группе B с командами Хорватии и Испании.
Хачанов: все ждут от меня побед. Пока я не справляюсь с этой ответственностью
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