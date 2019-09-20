Как Дзюба готовился бросить монетку на турнире в Санкт-Петербурге

Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба посетил матч второго круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Португалии Жоау Соузе со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

Футболист подбросил монетку перед началом игры. После проведения жребия Дзюба отправился болеть за соотечественника на трибуну.

По окончании встречи Артём признался, что любит теннис с детства. «Агасси, Сампрас, Иванишевич — я всех этих ребят помню», — добавил нападающий «Зенита».

За выход в полуфинал Соуза поспорит с шестой ракеткой турнира Михаилом Кукушкиным из Казахстана, который обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 22 сентября.

Видео доступно на «Чемпионате».