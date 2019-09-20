22 эйса помогли Александровой пробиться в полуфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу США Кристи Эрим Анн, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.



Екатерина 22 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Александрова поспорит с победительницей матча Кирстен Фликенс (Бельгия) — Магда Линетт (Польша, 4).



В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она одолела австралийку Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

Александрова одолела Кр. Плишкову во втором круге турнира в Сеуле