Кудерметова, выполнив 15 эйсов, победила Викмайер в квалификации турнира в Ухане
Российская теннисистка Вероника Кудерметова (1) вышла во второй раунд квалификации турнира в Ухане (Китай). На старте отборочных соревнований она оказалась сильнее представительницы Бельгии Янины Викмайер со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Вероника 15 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
Следующей соперницей Кудерметовой будет японка Куруми Нара.
Ранее победу на старте квалификации соревнований в Ухане одержала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова. Турнир с призовым фондом $ 2 828 000 завершится 28 сентября.
Кузнецова с победы стартовала в квалификации крупного турнира в Ухане
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