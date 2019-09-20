Кудерметова, выполнив 15 эйсов, победила Викмайер в квалификации турнира в Ухане

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (1) вышла во второй раунд квалификации турнира в Ухане (Китай). На старте отборочных соревнований она оказалась сильнее представительницы Бельгии Янины Викмайер со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Вероника 15 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

Следующей соперницей Кудерметовой будет японка Куруми Нара.

Ранее победу на старте квалификации соревнований в Ухане одержала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова. Турнир с призовым фондом $ 2 828 000 завершится 28 сентября.