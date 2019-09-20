Надаль назвал Федерера самым неизвестным игроком на Кубке Лэйвера

В Женеве (Швейцария) состоялась церемония представления участников Кубка Лэйвера. В состав команды Европы вошли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Фабио Фоньини и Роберто Баутиста-Агут (запасной). Представлять швейцарца выпало его главному сопернику — испанцу Рафаэлю Надалю.

«Мне досталось самое сложное. Самый неизвестный игрок здесь. Представляю вам моего соперника. Пожалуй, самого главного. Соперника, от которого я уже начинаю уставать. Лучше, когда он в моей команде. Единственный в своём роде — Роджер Федерер», — сказал Надаль.

Видео доступно в «твиттере» Кубка Лэйвера.

В заявку команды мира на этот турнир попали Ник Кирьос, Джон Иснер, Милош Раонич, Денис Шаповалов, Джек Сок, Тейлор Фритц и Джордан Томпсон (запасной). Матчи начнутся сегодня, 20 сентября.